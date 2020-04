Familiares de índia infectada fazem exames para coronavírus no Amazonas

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - Pelo menos sete pessoas que moram na mesma casa e tiveram contato com a índia infectada com coronavírus em Santo Antônio do Içá, fizeram exames nessa quarta-feira (1), no Amazonas.

O resultado deu negativo para todos, mas mesmo assim, eles receberam instruções para se manterem em isolamento e evitarem contato com outras pessoas.

A jovem de 20 anos da etnia Kokama também permanece isolada, ela recebeu o diagnóstico positivo na última terça-feira (31), depois de ter contato com um médico com quem trabalha nas aldeias da região.

Sem saber que estava contaminado ele teria atendido vários indígenas e outros profissionais no local e infectou a jovem e outras duas pessoas.

Segundo a FVS, tanto a índia quanto os demais pacientes permanecem assintomáticos até o momento, mas seguem sendo monitorados.