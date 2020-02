Facção Comando Vermelho ‘marca território’ em Manaus e deixa população em pânico

Manaus/AM - Moradores do bairro Petrópolis ficaram aterrorizados na manhã desta segunda-feira (10), ao verem várias partes do bairro com a sigla CV, da facção criminosa Comando Vermelho.

As pixações seriam uma espécie de marcação de território, por conta da disputa entre as facções criminosas CV e FDN (Família Do Norte), que vem sendo travada na região.

Em áudio, moradores relatam o desespero ao ver a situação. Confira: