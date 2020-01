Fabricante de pneus quer ampliar produção e postos de trabalho em Manaus

Manaus/AM - O grupo Michelin, que adquiriu a Levorin, uma das maiores fabricantes de pneus do País, espera duplicar, nos próximos dois anos, a aquisição de matéria-prima e mão de obra para a sua unidade no Polo Industrial de Manaus. O anúncio foi feito pela direção do grupo em reunião com o secretário em exercício de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Renato Freitas, e de Produção Rural, Petrucio Júnior, da qual participou o presidente da Michelin, Francis Ferreira. Nos planos do grupo estão o aumento das exportações para o mercado nacional e países da América do Sul, além do México.

Maior compradora de borracha do mundo, a Michelin pretende adquirir o máximo da produção local, segundo os executivos do grupo. Nesse período, a empresa também espera aumentar de 900 para 1.400 o total de pessoal contratado. Para isso, a direção da empresa considera importante discutir com o Governo do Estado as alternativas para remover os gargalos no processo de beneficiamento local da borracha.

O secretário Renato Freitas disse que há, por parte do governo estadual, total interesse em discutir propostas que apontem para a reestruturação da cadeia da borracha, uma ação iniciada durante a primeira edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (Fespim), realizada em novembro do ano passado.

O secretário Petrucio Júnior lembrou que a borracha está na base histórica do desenvolvimento do Amazonas, respondendo pelo primeiro ciclo econômico próspero do estado, razão pela qual é uma da prioridades do projeto de fortalecimento das cadeias locais de produção.

Uma ação intensiva de apoio aos produtores de borracha do estado, que inclui a abertura de linha de microcréditos, adoção de novas tecnologias, assistência técnica e treinamento, foi definida pelo grupo de gestores, técnicos e executivos presentes na reunião. Uma visita aos principais centros de produção também está prevista para as próximas semanas, em data a ser definida.

Líder global - A Levorin atua no mercado de reposição de pneus desde 1943, emprega 2.000 funcionários, tem um faturamento anual de R$ 600 milhões, e foi adquirida pela Michelin em dezembro de 2016. A empresa tem duas fábricas – uma no município de Guarulhos (SP) e a outra planta, mais moderna, está sediada no Polo Industrial de Manaus.

Considerada uma das líderes globais no mercado de pneus, com faturamento de 20,7 bilhões de euros, em sua atuação no Brasil a Michelin, até então, apenas importava os pneus para motocicletas. Com a compra da Levorin, o grupo francês assumiu posição de liderança neste mercado, que apresenta elevado potencial de expansão nos próximos anos.