Fabricante de motocicletas com operação em Manaus bate recorde de vendas

Manaus/AM - A fabricante de motocicletas BMW Motorrad, com operação no Polo Industrial de Manaus (PIM), bateu seu recorde de vendas no ano passado ao emplacar mais de 10,5 mil unidades no Brasil. Neste nível, a fabricante alemã elevou em 42% suas vendas em relação a 2018.

De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), em 2019, o varejo de motocicletas no País teve expansão de 13%, o que significa que o segmento comercializou mais de 1 milhão desses veículos. A informação é do site da revista Exame.

A linha de montagem da BMW na Zona Franca de Manaus (ZFM) data de 2009 e tem cerca de 180 colaboradores. Sua capacidade de produção é de 10 mil motos por ano. A companhia trabalha com o nicho premium no mercado, mas engloba produtos que vão de 610 a 1.600 cilindradas.