Exposição mostra cultura tradicional no Museu Amazônico em Manaus

Manaus/AM - O trabalho desenvolvido pelo Centro Municipal de Educação Escolar Indígena (Cmeei) Wakenai Anumarehit, da Prefeitura de Manaus, localizado na comunidade Parque das Tribos, na zona Oeste de Manaus, com jovens e adultos para valorização da cultura tradicional de aproximadamente 35 etnias residentes no local faz parte de exposição, no Museu Amazônico, Centro, até o dia 10 de junho. Os visitantes poderão ter noção da dinâmica realizada para a valorização da cultura e da língua dos povos, por meio da Gerência de Educação Escolar Indígena (Geei), da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A exposição faz parte da mostra “Makú Tá Muraki: a arte baré fazendo intercâmbio com o presente”, que tem como finalidade recuperar e resguardar a memória histórica e cultural dos povos indígenas. A mostra apresenta o resultado da luta para salvaguardar os costumes dos índios barés, por meio do artesanato produzido a partir de matéria-prima natural e industrializada. Algumas das estratégias utilizadas, de acordo com a professora Cláudia Baré, foram a criação de jogos, cartilhas e eventos para chamar atenção dos jovens que moram na comunidade. Um desses resultados pode ser visto nas cartilhas que foram idealizadas em conjunto com os jovens da comunidade, segundo a professora. “É muito bom quando a gente vê que um aluno da gente consegue falar ‘bom dia’ e ‘boa tarde’, por exemplo, na língua indígena, quando ele usa nosso grafismo para se expressar ou ainda quando algum projeto desperta o interesse dos alunos”, completou Cláudia.

Exposição

A seleção do Cmeei Wakenai Anumaherit para participar da exposição aconteceu por conta de um edital lançado pelo museu sobre trabalhos que envolvem a etnia Baré. O projeto apresentado pela professora Cláudia envolvia o artesanato do povo indígena baré juntamente com o Cmeei e a trajetória do Parque das Tribos.

A exposição ficará em cartaz no Museu Amazônico, na avenida Ramos Ferreira, no Centro, até o dia 10 de junho. A visitação é gratuita e acontece das 8h30 às 16h30.