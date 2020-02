Exército Brasileiro abre concurso com mais de mil vagas para diversas áreas

O Exército Brasileiro publicou, nesta quarta-feira (19), o edital do concurso ESA 2020 para ingresso na Escola de Sargento das Armas, com 1.100 vagas para ambos os sexos. As inscrições serão realizadas entre 19 de fevereiro e 18 de março de 2020 no site oficial. A taxa de inscrição custa R$95.

De acordo com o edital, o soldo inicial da carreira é de R$3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$5.049. O concurso da ESA tem reserva de vagas para negros.

Para se candidatar é necessário ter ensino médio completo, possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade, com exceção das áreas de saúde e música, cuja idade máxima será de 26 anos até o término da matrícula; ter no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino e não ser oficial ou aspirante-a-oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares.

Vagas:

A área geral oferece 900 vagas para o sexo masculino, sendo 180 para negros; já para mulheres, há 100 vagas, sendo 20 para à cota de negros.

Para Saúde, há 55 vagas sendo 11 destinadas à cota de negros, de ambos os sexos.

Para músicas, o Exército oferece 45 vagas.

O Curso de Formação Graduação de Sargentos (CFGS) tem duração de dois anos.