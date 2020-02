Ex-prefeitos são investigados por manterem funcionários temporários no Amazonas

Manaus/AM - O ex-prefeitos de Iranduba, Xinaik Medeiros e Maria Madalena de Souza, estão sendo alvos de investigação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) por manterem as contratações de servidores temporários. De acordo com o MP, os dois ex-gestores violaram acordos para a realização da troca destes temporários por servidores concursados.

A decisão de abertura do inquérito civil contra os ex-prefeitos foi determinada pelo promotor Leonardo Abinader Nobre, conforme portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do MP-AM desta sexta-feira (28).

Xinaik acabou deixando o cargo de prefeito em 2015, durante a operação Cauxi do MP-AM, por suspeitas de desvio de dinheiro e fraudes em licitações na Prefeitura. Madalena, vice-prefeita na época, assumiu o cargo de forma temporária.

Veja a portaria: