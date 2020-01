Estudantes ingressam na UEA e Ufam com aulas por video-conferências

Manaus/AM - Doze alunos do Ensino Mediado por Tecnologia de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, foram aprovados nas universidades do Estado do Amazonas (UEA) e Federal do Amazonas (Ufam), pelo Processo Seletivo Contínuo (PSC). Os estudantes acompanhavam as aulas por meio de video-conferências, transmitidas pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), na Escola Municipal Marcelino Henrique.

No PSC, os alunos aprovados são: Fredson Pantoja Farias (Engenharia da Computação); Geovana Ferreira Xavier (Geologia); Deise Vieira de Souza e Lívia Jeniffer Siqueira Fernandes e Cássia França (Direito); Sileide Rodrigues de Souza e Rogério dos Santos Xavier (Design); e Paulo Vitor de Souza Oliveira, Gilmara Xavier Lira, Nadson Xavier Silva e Keferson Moreira Ferreira (Engenharia Mecânica). Além deles, a estudante Amanda de Souza e Souza ingressou no curso de Pedagogia da UEA.

De acordo com o professor de Ensino Mediado por Tecnologia, José Colares Ferreira, que atua há dez anos na comunidade de Santa Rita de Cássia, o trabalho para conseguir a aprovação dos alunos nos vestibulares começou em 2017, quando os mesmos estudantes – 15 no total – cursavam o 1º ano do Ensino Médio.

Aprovação expressiva

“Nunca havia percebido nenhuma aprovação tão expressiva como essa. Desde 2017, estava com a mesma turma e tinha como meta que esses alunos se sentissem motivados a conquistar uma vaga em uma universidade pública. Agora, tenho certeza que eles servirão de exemplo para centenas de estudantes desta e outras comunidades”, afirmou José Colares.

O educador afirma ainda que o apoio oferecido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e pela gestora do Ensino Mediado por Tecnologia de Parintins, Conceição Andrade, foram essenciais para o alto índice de aprovação: “O último ano foi bastante proveitoso para a gente. Nossa gestora não mediu esforços para que os alunos tivessem chances de alcançarem resultados positivos nas provas”.