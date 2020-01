Estreante Amazonas FC e Penarol vencem em estreia no Barezão

Manaus/AM - A primeira rodada do Campeonato Amazonense teve a realização de duas partidas na quarta-feira (22). O estreante Amazonas FC mostrou força contra o Fast ao vencer por 2 a 1, na Arena da Amazônia e no clássico do interior, o Penarol levou a melhor contra o Princesa do Solimões, com vitória por 1 a 0.

A estreia do Amazonas FC teve gols de dois estreantes. A contratação de maior impacto para esta temporada do futebol amazonense, Maikon Leite, deixou o dele ao marcar de pênalti e Wesley Couto fez o segundo para o Onça Pintada. Pelo Tricolor de Aço, Luizão foi o autor do gol.

No estágio Gilbertão, em Manacapuru, o Penarol quebrou um tabu que durava desde 2012 sem conseguir vencer o Princesa do Solimões fora de casa. O único gol da partida foi marcado por Nena.

A primeira rodada do Barezão encerra nesta quinta-feira (23) com a partida entre Nacional e Iranduba, às 20h30, na Colina.