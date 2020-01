Está em busca de emprego? O Sine oferece 18 vagas nessa segunda-feira em Manaus

Manaus/AM - A segunda-feira (13), começa com 18 vagas de emprego em várias áreas disponíveis nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, bairro São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, bairro Jorge Teixeira.

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho e pretende concorrer aos cargos, pode se dirigir a um dos postos a partir das 8h, portando documentos básicos como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência com projetos e móveis planejados.

4 vagas – Pedreiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na função.

Posto Shopping Phelippe Daou:

1 vaga – Office Boy - exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios - executar serviços de rota administrativa, envolvendo recepção e distribuição de correspondência e documento, confecção e cópias de serviços externos. Obrigatório possuir CNH categoria "AB" dentro do prazo de validade.

1 vaga – Cantineiro (Escolar)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – comprovada na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – preparam e servem lanches na cantina; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho; mantém o local de trabalho organizado.

3 vagas - Auxiliar de Logística (Contrato Intermitente)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – separar produtos e notas de acordo com pedidos e rotas; embalar e separar mercadorias; acompanhar carregamento dos produtos. Contrato intermitente com jornada de trabalho semanal de 14 horas, em turnos.

3 Vagas - Líder de Logística (Contrato Intermitente)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – analisar pedidos de clientes; dimensionar recursos disponíveis (humanos, materiais, equipamentos); controlar fluxo de recebimento e expedição de materiais; Negociar prazos, quantidade, condições com fornecedores. Contrato intermitente com jornada de trabalho semanal de 14 horas, em turnos.

3 vagas - Operador de Empilhadeira (Contrato Intermitente)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - preparam movimentação e organizam cargas, identificando características para transporte e armazenamento; trabalham seguindo normas de segurança. Contrato intermitente com jornada de trabalho semanal de 14 horas, em turnos.

1 vaga - Artífice

Escolaridade - ensino fundamental incompleto

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em serviços de reparo, conservação, limpeza em locais especiais, consertos elétricos, hidráulicos, pinturas, dentre outros.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando 3º período em Administração

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – pacote Office completo; conhecimento em Administração de condomínio. Obrigatório ter CNH categoria "AB" dentro do prazo de validade.