Esporte de Manaus vai ter investimento superior a R$ 15 milhões, diz Arthur Neto

Manaus/AM - Grande nome do jiu-jitsu brasileiro, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, fez do esporte uma marca de sua gestão. Em 2020, com a realização de um dos maiores investimentos da história da capital em estruturas esportivas e criação de oportunidade para desportistas amazonenses. Serão mais de R$ 15,5 milhões investidos pela Prefeitura de Manaus na reforma e construção de espaços de esporte e lazer e em programas de incentivo à atletas e paratletas.

“Lançamos o edital para revitalização de mais de 40 espaços esportivos ainda no ano passado e este ano iremos executar uma das maiores ações de incentivo ao esporte nas comunidades. Para mim, investir no esporte é investir em cidadania”, afirmou o prefeito Arthur Neto.

O investimento será dividido em três frentes: R$ 14,3 milhões serão para a construção e reforma de 41 espaços esportivos; R$ 1,029 milhão será destinado ao programa de valorização ao atleta e paratleta, o Bolsa Atleta Municipal; e mais de R$ 135 mil para apoio com passagens aéreas.

“É, sem dúvidas, um marco para Manaus o investimento que faremos em estrutura e, principalmente, na valorização de atletas e paratletas amazonenses. A organização fiscal, e aqui destacamos o trabalho do prefeito Arthur Neto à frente da prefeitura, nos deu condições para realizar todos esses investimentos que irão atingir de forma positiva as pessoas nos bairros”, destacou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, João Carlos.

O esporte de base e recreação, aquele que atinge diretamente a população no dia a dia, será beneficiado com as 44 obras a serem feitas nos 41 espaços que receberão melhorias como pintura, troca de refletores, equipamentos, construção de cobertura, entre outros serviços que contemplarão todas as zonas da cidade.

Destaques

O principal destaque no pacote de obras que a cidade irá receber na esfera esportiva será a construção do complexo, no valor de R$ 2,7 milhões, que contará com um velódromo e uma quadra de tênis, a primeira pública da cidade. O espaço será aproveitado como escolinhas para a descoberta de novos talentos, como afirma o presidente da Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam), Juliano Macanoni.