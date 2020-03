Espaços culturais permanecem fechados e Manauscult suspende atendimento

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Como parte das medidas da Prefeitura de Manaus de prevenção ao novo coronavírus, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) informa que o atendimento presencial na sede da fundação, na Av. André Araújo, 2767, Aleixo, estará suspenso a partir da próxima segunda-feira, 23/2, durante o período de 15 dias, até o dia 6/4.

O atendimento ao público externo será feito nesse período por meio do e-mail gabinete.manauscult@gmail.com, pelos telefones (92) 3215-3470 e 3215-3473 e pelas redes sociais da Manauscult, pelo Instagram (instagram.com/vivamanaus_) e pelo Facebook (facebook.com/manauscult), além do “Fale Conosco” do portal Viva Manaus (vivamanaus.com).

Além da sede da Manauscult, seguem fechados como medidas de prevenção os espaços culturais e turísticos administrados pela Manauscult: o Museu da Cidade de Manaus, Centro Cultural Óscar Ramos, Les Artistes Café Teatro, Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista e os Centros de Atendimento ao Turista (CATs).