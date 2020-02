Espaços culturais de Manaus fecham neste sábado

Realização de bandas carnavalescas no Centro Histórico ocupam a área

Manaus/AM - Em Manaus, neste sábado, 15/2, o Museu da Cidade de Manaus, o Centro Cultural Óscar Ramos e o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Pavilhão Universal suspenderão suas atividades devido às bandas e blocos de Carnaval que acontecerão na região do Centro Histórico de Manaus. A informação é da Prefeitura de Manaus.

Além da multidão de foliões que ocupam as ruas do Centro nesse período, a medida leva em consideração, ainda, que as vias de acesso estarão interditadas por conta da realização das bandas.

O CAT retoma suas atividades na segunda-feira, 17, das 8h às 17h; e o Centro Cultural Óscar Ramos e o Museu da Cidade reabrem ao público na terça-feira, dia 18 - os espaços são fechados às segundas-feiras para manutenção.

Nos espaços culturais e históricos a visitação é gratuita e acontece sempre das 9h à 17h (com última entrada às 16h20).