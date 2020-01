Escolas municipais da zona ribeirinha começam ano letivo em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou nesta terça-feira, 7/1, a abertura do ano letivo das escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) localizadas na zona ribeirinha do rio Negro. O evento aconteceu na escola municipal Canaã II, na comunidade Julião, Tarumãzinho (a 40 minutos de Manaus). No rio Negro são atendidos mais de 2 mil alunos em 29 unidades de ensino, nas modalidades da educação infantil ao 9° ano do ensino fundamental. O ano letivo da zona urbana de Manaus inicia no dia 5 de fevereiro.

“Todo investimento na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto é voltado para a população com foco principal na educação”, disse a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, que representou o prefeito no evento.

A secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, participou do evento e falou que a diferença no calendário escolar não afeta a qualidade do ensino oferecido aos alunos da zona ribeirinha e que os mais de 11 mil alunos atendidos recebem a mesma qualidade de ensino que é oferecido na zona urbana de Manaus.

“O calendário escolar nas unidades de ensino do rio Negro é antecipado por questões ambientais, uma vez que o período de vazante não possibilita o transporte e dificulta o acesso dos estudantes às escolas durante a seca do rio. Assim, as aulas iniciam em janeiro, durante a cheia, e seguem até o mês de outubro, sem recesso escolar no meio do ano, garantindo o cumprimento dos 200 dias letivos”, afirmou.

Estrutura

A escola Canaã II funciona nos turnos matutino e vespertino, com quatro salas de aula e atende, aproximadamente, 61 alunos, nas modalidades de educação infantil e fundamental I (1º ao 5º) e fundamental II (6º ao 9º) com o Projeto Itinerante.

Atualmente, a Semed possui 83 unidades de ensino na zona rural, sendo 35 na rodoviária e outras 48 na ribeirinha, das quais 19 ficam em comunidades ao longo do rio Amazonas e as demais no rio Negro. Essas mais de 80 escolas atendem aproximadamente 11 mil alunos e contam com 583 educadores atuando nas mesmas. Dentre elas, duas trabalham com educação integral, sendo uma no rio Negro (escola municipal Professora Dian Kelly do Nascimento Mota) e outra na BR-174 (escola municipal Padre Calleri).