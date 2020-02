Escolas estaduais do Amazonas fazem reuniões com foco em base curricular

Manaus/AM - O ano letivo inicia na quinta-feira (06/02), e as práticas pedagógicas e metodologias já estão sendo planejadas na Jornada Pedagógica, que teve início nesta segunda-feira (03/02), em toda a rede pública estadual. Os encontros acontecem ainda nesta terça-feira (04/02), nas próprias escolas, e serão encerrados na quarta-feira (05/02), em uma cerimônia no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

Durante este período, todas as unidades de ensino da rede estadual receberão atividades de integração e estudos voltadas aos professores e demais profissionais da Educação. A iniciativa, que terá como tema a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), visa fortalecer o processo educativo do Amazonas, por meio da análise de indicadores educacionais, valores e cultura das escolas.

A Escola Estadual Leonilla Marinho, na zona Centro-Sul de Manaus, tem 38 professores e dois pedagogos, além dos servidores administrativos. Assim como as demais escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, os profissionais estiveram reunidos para discutir o calendário escolar, feiras e festas que já fazem parte dos costumes e cultura da escola, e o plano escolar.

Base curricular

A Jornada Pedagógica de 2020 está trabalhando os desafios para implementação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas escolas do Amazonas. O documento, que será implantado no próximo ano, começará a ser tratado pelas unidades de ensino Estado já neste ano letivo.

Programação

Durante os dois dias de encontros são discutidos o plano de gestão, diário digital, planejamento semestral, modelo de ata, autorização de direito de imagem, RCA, preservação do patrimônio público, participação da família para o sucesso escolar, educação ambiental, bullying, violência, drogas e doenças sexualmente transmissíveis, inclusão social, protagonismo juvenil, entre outros assuntos importantes e necessários para a formação dos estudantes.

Encerramento

A cerimônia de encerramento da Jornada Pedagógica será na manhã de quarta-feira (05/02), no Centro de Convenções Vasco Vasques. A cerimônia será transmitida para o interior do estado, via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

O evento, voltado a gestores (capital e interior), professores e coordenadores distritais de Educação, contará com apresentações musicais e palestra com Lilian Bacich. Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano (USP) e mestra em Psicologia da Educação, ela participará de um bate-papo sobre “BNCC e os novos rumos da Educação no Amazonas”.