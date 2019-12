Escola mais antiga de Manaus realiza primeira cantata de Natal no Centro

Manaus/AM - A escola mais antiga de Manaus completou 150 anos em 2019 e neste Natal iniciou mais uma tradição: a cantata natalina. A escadaria e as janelas do Colégio Amazonense Dom Pedro II, no Centro, zona sul da cidade, foi palco para 175 alunos do 1º ano do ensino médio celebrarem a data e apresentarem sete músicas natalinas ao público, que assistiu a apresentação da praça Heliodoro Balbi.



O espetáculo na área externa do Monumento Histórico do Estado foi idealizada pelas professoras Laila Pedroza e Katy Lopes para valorizar a história do patrimônio e da fachada.



As cinco turmas do 1º ano ensaiaram durante o 4º bimestre de forma interdisciplinar pelas professoras idealizadoras e pela pedagoga Lena Nara, que é cantora e cuidou do repertório, bem como os arranjos, regência e tocando. Os pais tomaram conta da praça, de onde puderam assistir a cantata e prestigiar os estudantes em mais um projeto realizado pelo “castelo” da Educação.



Para o gestor do Estadual, David Martins, esse tipo de ação incentiva a participação familiar e comunitária na academia. “Ações como essa são de suma importância, pois estreita os laços entre as famílias e escola, uma vez que essa é a principal parceria que contribui para o desenvolvimento dos nossos discentes e cantar sobre o Natal é celebrar a vida, os valores, a família e a esperança”, pontua.