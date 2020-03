Empresas produzem álcool e doam às áreas de saúde e segurança do Amazonas

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - Parceria entre a Distribuidora Atem e a Indústria e Química Credie vai produzir 20 mil litros de álcool a 70º que serão doados ao sistema de saúde e de segurança pública do Amazonas. A união de forças entre as organizações teve a intervenção da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O álcool 70º é um dos itens de prevenção recomendado pelas autoridades de saúde para limpeza de mãos e superfícies, como forma de combate e prevenção ao novo coronavírus. A distribuidora de petróleo fará a doação de 20 mil litros de álcool, e a empresa química ficará encarregada de envasar o produto. A produção será enviada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), que será responsável pela distribuição aos agentes dos sistemas de saúde e de segurança pública.

O presidente da Distribuidora Atem, Naidson Atem, ressalta que a empresa se orgulha das suas raízes amazonenses, e nada mais importante nesse momento difícil que o mundo está vivendo do que unir forças e ajudar. "O material que estamos doando será usado pelos profissionais da saúde e segurança pública que estão na linha frente e continuam trabalhando para cuidar da população".

"A Química Credie, ciente de sua responsabilidade social, não mediu esforços para atender à demanda do Governo do Estado. Esperamos que, com a conjugação de esforços, possamos vencer a crise global e prosperar no prazo mais curto possível", disse a diretora da empresa, Michelle Credie.

"Com o surto do vírus, houve aumento da procura por vários artigos de prevenção. Os profissionais da área de saúde e segurança fazem frente no combate à doença e necessitam a todo instante do álcool 70º para se manterem higienizados", observou o titular da Seap, coronel Vinícius Almeida.

A parceria conta com o apoio das empresas de cogestão do sistema prisional (Reviver Administração Prisional Privada, Embrasil Serviços, Umanizzare Gestão Prisional e RH Multi).