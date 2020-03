Empresa doa 10 mil corridas à prefeitura para reforçar combate à Covid-19 em Manaus

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - O prefeito Arthur Virgílio Neto firmou nesta sexta-feira (27) parceria com a empresa de mobilidade urbana 99, para a doação de 10 mil corridas pela plataforma para ser usada pela Prefeitura de Manaus nas ações de controle ao novo coronavírus, que causa Covid-19. “Isso vai contribuir muito com o trabalho incansável das nossas equipes de saúde”, disse ele, ao receber a notícia via videoconferência.

A capital amazonense é a primeira na região Norte do país a ser beneficiada pelo fundo de R$ 4 milhões criado pela empresa. As regras para uso dos cupons serão definidas pela própria prefeitura e a parceria determina que as corridas não estejam associadas a atividades que coloquem em risco a saúde e segurança dos motoristas parceiros. Com essa iniciativa, a plataforma contribui ainda para a geração de renda dos condutores, que seguem trabalhando.

Segundo o prefeito Arthur, toda parceria que venha a somar esforços com a cidade é bem-vinda, principalmente nesse momento em que é preciso união. “Somos muito gratos, de coração, pelo gesto que vale muito. Um gesto de quem sente a dor do outro e se propõe a ajudar. Um gesto de sabedoria empresarial e de carinho que a 99 está fazendo. Agradecemos a empresa por reconhecer, em nossa cidade, a seriedade e o compromisso com a causa pública”, manifestou.

Essa é a segunda vez que a empresa realiza parceria com a Prefeitura de Manaus. Em dezembro de 2018, a 99 doou todo o valor arrecadado com suas corridas na capital para compra de itens às famílias que foram desabrigadas pelo incêndio do bairro Educandos. “Temos um compromisso de longo prazo com Manaus. É uma alegria enorme essa parceria, pois além de colaborarmos no transporte de profissionais de funções essenciais, é uma forma de ajudar a manter a renda dos nossos parceiros”, afirma Murilo Girio, gerente de operações da 99 no Rio de Janeiro e nas regiões Norte e Nordeste.

As corridas serão destinadas aos profissionais de saúde de Manaus, que estão trabalhando no combate à Covid-19. Para a subsecretária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Adriana Elias, que também participou da videoconferência, o apoio é muito importante. “Estamos trabalhando de forma aguerrida, com medidas efetivas e contando com o apoio da população e de empresários. A equipe recebeu a notícia da parceria com muito carinho, pois sabemos que vai nos ajudar muito na locomoção dos servidores contra o novo coronavírus”, informou.

A empresa vem adotando um conjunto de medidas para proteger a saúde de motoristas e passageiros, como o envio de mensagens via aplicativo para passageiros e motoristas com dicas de prevenção, incluindo lavar sempre as mãos; evitar circular com vidro do carro fechado; sempre que possível higienizar painel e partes plásticas do veículo com álcool; cobrir a boca ao tossir, com o antebraço ou lenço descartável, e fazer uso do álcool em gel 70% são algumas das dicas.