Embarcação é apreendida transportando combustível sem licença em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental apreenderam, na manhã dessa quinta-feira (23), uma embarcação transportando 100 mil litros de combustível sem licença ambiental, na orla de Manaus, zona sul. A equipe realizava fiscalização de rotina na área da orla de Manaus, quando abordou a embarcação. Os policiais solicitaram ao condutor da embarcação que apresentasse a licença ambiental permitindo o transporte de produto perigoso, porém o homem não possuía a autorização.

Diante disso, os responsáveis pelo transporte foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, para os procedimentos criminais cabíveis. A ação contou com apoio da equipe de fiscalização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), que realizou as autuações administrativas.

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam a população que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.