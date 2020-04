Em vídeo, prefeito de Caapiranga anuncia que está infectado com coronavírus

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - Tico Braz, prefeito de Caapiranga, anunciou nesse domingo (6), que testou positivo para Covid-19 e está em isolamento domiciliar. Esse é o primeiro caso da doença no município.

Segundo o prefeito, apesar do laudo o estado de saúde dele é estável. Todas as pessoas que tiveram contato com eles também já foram informadas e estão sendo monitoradas.

No vídeo divulgado nas redes sociais, ele orienta a população a tomar todos os cuidados para evitar a disseminação do vírus. Além de Caapiranga e Manaus, outras nove municípios também registraram casos de coronavírus: Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Santo Antônio do Iça, Boca do Acre, Anori, Novo Airão, Careiro da Várzea e Tonantins.