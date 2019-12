Em situação precária, Susam compra equipamentos para o Francisca Mendes

Manaus/AM - Em situação de crise no atendimento com falta de estrutura, equipamentos defeituosos e pela demora na realização de cirurgias, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas anunciou a compra de 146 itens para o centro cirúrgico da unidade para reativar leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Entre os equipamentos está um novo ecocardiograma, ventiladores pulmonares monitores multiparamétricos, e outros produtos que somam investimento de mais de R$ 1 milhão.

Os equipamentos foram adquiridos semana passada, pela Susam, com objetivo de reduzir o tempo de espera dos pacientes que aguardam por cirurgia.

Ecocardiograma

A Susam ainda aguarda a chegada de um novo ecocardiograma comprado na semana passada para ampliar a oferta do exame no Francisca Mendes.

Novos equipamentos

Serão nove ventiladores pulmonares, seis monitores multiparametro, oito sensores de SPO2 neonatais, 26 conjuntos de circuito completo infantil de traqueia do ventilador mecânico pediátrico, entre outros itens para procedimentos cardíacos complexos. Com isso, a Susam pretende colocar, de imediato, mais uma sala cirúrgica em funcionamento e mais seis leitos de UTI pós-cirúrgica. Mais um carrinho anestésico foi destacado para a unidade na última sexta-feira.