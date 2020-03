Em meio a pandemia, Sindicato dos Médicos denuncia falta de materiais em hospitais de Manaus

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Em meio a pandemia do coronavírus, o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), Mário Viana, denunciou a falta de insumos básicos nas unidades de saúde do Estado.

De acordo com ele, a falta de equipamentos de prevenção individual já acontece há, pelo menos, mais de um ano. Entre os materiais que estão em falta estão máscaras, aventais, gorros e luvas descartáveis, além de álcool em gel, papel e sabonete.

Para ele, com a pandemia a situação é bem crítica, uma vez que os profissionais da área de saúde não estarão protegidos e nem poderão atender de maneira adequada aos pacientes que precisarem.

Viana disse ainda, que um folheto informativo para os profissionais da saúde está sendo concluído pelo sindicato para ser distribuído em hospitais com informações aos médicos.