Em meio a demolição no Monte Horebe, moradores mandam recado: 'Vamos levantar nossos barracos de novo'

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - Indignados com a demolição de imóveis no Monte Horebe nessa segunda-feira (2), os moradores já avisaram que não vão deixar o território e devem reerguer uma a uma cada moradia:

"Eles vão derrubar, nós vamos levantar nossos barracos de novo, nós não vamos sair daqui. Não temos para onde ir", afirmou um morador.

Segundo a população, a promessa do Governo era de que hoje ocorreria apenas o cadastro social das famílias para que as mesmas fosse inseridas em um programa habitacional, contudo tratores estão derrubando as casas.

Os moradores afirmam que algumas casas foram ao chão com tudo dentro. Um advogado que representa os comunitários concedeu entrevista ao Portal do Holanda e disse que com a desocupação mais de 12 mil famílias devem ficar desabrigadas e não mil como estaria sendo anunciado.