Em Manaus, último dia do espetáculo 'Um Sonho de Natal' paralisa trânsito em avenidas

Manaus/AM - O último dia do espetáculo “Um Sonho de Natal”, está atraindo milhares de pessoa à Nova Igreja Batista e causando um congestionamento quilométrico na noite dessa quarta-feira (25), a avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

Motoristas que costumar acessar a via rotineiramente estão enfrentando horas no trânsito no sentido bairro da via. A situação não é diferente na avenida max Teixeira, no bairro Cidade Nova, já que a igreja também tem porta de acesso por lá.

Com a pista molhada e o clima instável, a dica é redobrar a atenção e se possível, evitar a área usando ruas secundárias. Se não tiver com, tenha paciência para evitar acidentes já que também há grande fluxo de pedestres em ambas as avenidas.