Em Manaus, UEA divulga resultado do projeto 'Rosas Dança de Salão'

Manaus/AM - A coordenação do Projeto 'Rosas Dança de Salão' da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (ESAT/UEA) divulga o resultado dos candidatos classificados para as turmas de 2020. As listas podem ser visualizadas nos links anexados abaixo. Para o primeiro dia de aula, os inscritos devem portar uma cópia do RG, CPF, comprovante de residência e uma fotografia 3x4. A roupa escolhida deve ser leve e com calçado confortável.

As aulas na UEA iniciam no dia 14 de março, a partir das 14h, no prédio da ESAT, localizado na Av. Leonardo Malcher, 1728 - Praça 14. Já as aulas que ocorrem na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) começam nos dias 16 e 18 de março, a partir de 18h, no Centro de Artes da Universidade do Estado do Amazonas (Caua), localizado na Rua Simon Bolivar, 215 - Centro.

Projeto Dança de Salão

O projeto surgiu em 2001 para suprir as necessidades de representação da Dança de Salão no Amazonas. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral dos envolvidos, independente da área de formação, as atividades serão desenvolvidas para estimular uma reflexão e promover diálogos com diferentes fontes de informação para ampliar as relações dos estudantes com a Dança de Salão.

A iniciativa é coordenada pela professora mestra Carmem Lúcia Meira Arce e as aulas são ministradas pelos professores Marcus Vinicius, Sandra Valéria (Dança de Salão) e Eduardo Amaral (Dança Clássica Aplicada e Dança de Salão).