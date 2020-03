Em Manaus, UBSs paralisam vacinação e mantêm só duas modalidades

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Manaus/AM - As vacinas aplicadas rotineiramente em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram suspensas para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), informa a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), que é responsável pela distribuição das vacinas na capital e no interior do Amazonas. A ordem veio do Ministério da Saúde e mantém algumas imunizações. A medida visa evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), mas, segundo o ofício circular ministerial 02/2020, serão mantidas apenas a oferta de vacina contra sarampo para pessoas com até 59 anos de idade e a Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, explica que a oferta de vacina de rotina deve retornar a partir de 16 de abril deste ano, quando será encerrada a primeira fase da campanha contra a influenza destinada para pessoas com mais de 60 anos. Os idosos são as pessoas que mais vêm apresentando complicações devido ao novo coronavírus em todo o mundo e devem evitar sair de casa, segundo a diretora-presidente da FVS. A FVS-AM orienta que os pais e/ou responsáveis aguardem até 16 de abril para comparecer aos postos de saúde e atualizar a caderneta de vacinação da criança, buscando aproveitar a oportunidade para também se vacinar.

Campanha Influenza

Em todo o interior do estado, a vacinação ocorre nos postos de saúde. Em Manaus, os idosos serão vacinados em casa contra a gripe.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da FVS-AM, Izabel Nascimento, o esquema de vacinação deve ser gerenciado pelas equipes de saúde de todo o Estado para evitar aglomerações de pessoas.

As vacinas devem ser ofertadas estrategicamente, em cada um dos municípios, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. A vacinação contra sarampo vai seguir, para quem tem até 59 anos de idade, para evitar o aumento da circulação ativa do vírus do sarampo, apontou Izabel.