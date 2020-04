Em Manaus, terminais de ônibus e unidades de saúde passam por novas higienizações

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Manaus/AM - Com foco no enfrentamento ao novo coronavírus, as ações de higienização em locais de grande circulação de pessoas seguem a todo vapor.

Esta semana, os terminais de integração e as plataformas centrais do transporte coletivo receberam novamente as equipes de desinfecção, que realizam a lavagem e borrifação de hipoclorito de sódio nos passeios públicos, bancos e corrimãos. O trabalho também é realizado no entorno de unidades de saúde.

Na manhã desta terça-feira (7) as equipes estiveram na zona Leste, realizando a limpeza no Terminal de Integração do Jorge Teixeira (T4) e nas plataformas centrais do Coroado, além da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alfredo Campos, num raio de 50 metros da área externa, no Zumbi dos Palmares.

Vírus

Os coronavírus são uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/2019, após casos registrados na China, e provoca a doença Covid-19. Os sintomas são principalmente respiratórios, semelhantes a uma gripe, com febre, tosse e dificuldade de respirar. A doença pode evoluir para uma pneumonia e outras complicações. Os sintomas podem surgir em um período de até 14 dias, a partir da exposição ao vírus.

A disseminação ocorre de uma pessoa para outra pessoa pelo ar ou por contato pessoal, por meio de secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Por isso, a Prefeitura de Manaus intensifica campanhas voltadas à prevenção individual, como uso de máscaras e lavagens das mãos, bem como reforça medidas para o isolamento social.