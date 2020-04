Em Manaus, suspeito é preso com armas e munições escondido em barraco abandonado

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/ AM - Um homem de 32 anos foi preso suspeito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão aconteceu no bairro Cidade de Deus, na zona leste da capital, nesta quinta-feira (02) e com ele foram apreendidas várias armas de fogo e munições.

De acordo com policiais militares, a equipe recebeu denúncia anônima informando que homens armados estariam comercializando drogas na área, próxima a um barranco. Na ocasião, os suspeitos fugiram a pé, mas momentos depois, durante patrulhamento, a polícia encontrou, em um barraco abandonado, um dos suspeitos.

Ainda de acordo com os policiais, o homem estava com quatro armas de fogo de fabricação caseira de diversos calibres, e 13 munições de calibre correspondentes às armas escondidos dentro de uma mochila. Ele foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve ser realizado os procedimentos cabíveis.