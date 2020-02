Em Manaus, SSP admite que facções criminosas podem se confrontar em presídios

Manaus/AM - Após o registro de 8 mortes violentas durante esta segunda-feira (08), o governador do Amazonas em exercício, Carlos Almeida, concedeu entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), nesta noite, para falar sobre os conflitos entre as facções criminosas e admitiu que organizações criminosas podem se confrontar nos presídios da capital.

"Estamos fazendo tudo que é preciso para resguardar a ordem nos presídios e a integridade da população", destacou o vice-governador do Amazonas e secretário chefe da Casa Civil, Carlos Almeida.

Como medida de segurança, o secretário de Administração Penitenciária, coronel Marcus Vinícius, suspendeu as visitas nos presídios durante o fim de semana. ‘’Uma estratégia para resguardar a vida dos visitantes em caso de confronto entre detentos’’, afirmou.