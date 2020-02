Em Manaus, secretaria abre inscrições de atividades terapêuticas para PcDs

Manaus/AM - Entre os dias 10 e 14 deste mês, nos centros de convivência Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), estará com inscrições abertas para as atividades do projeto “Sejusc + Inclusão”, em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam).

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, as ações terão início em março, em dois pontos de vulnerabilidade na capital, onde, pelo menos, 400 pessoas com deficiência serão beneficiadas. Ela explica que o projeto “Sejusc + Inclusão” tem o objetivo de oferecer oportunidades para pessoas com deficiência (PcDs) e familiares.

“São atividades motoras, recreativas e terapêuticas que promovem a reabilitação e a qualidade de vida. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, técnicos de paradesporto, pedagogos e terapeutas ocupacionais serão os responsáveis pela execução dos serviços”, afirma a titular da pasta.

Inscrições

Para garantir a vaga, são necessárias cópias dos documentos como RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico, com o número da Classificação Internacional de Doenças (CID), foto 3x4, cartão do SUS e dados dos responsáveis.

O Centro de Convivência Magdalena Arce Daou fica localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antonio, enquanto o Centro de Convivência Padre Pedro Vignola é localizado na rua Gandú, 119, Cidade Nova, zona norte de Manaus.