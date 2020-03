Em Manaus, protocolo por e-mail da Sedecti garante atendimento à indústria

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - Indústrias com operação no Polo Industrial de Manaus (PIM) têm feito adesão ao serviço de protocolo via e-mail disponibilizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) para as empresas incentivadas, o que garante o atendimento não presencial, já que o presencial está com jornada reduzida. Pelo e-mail protocolo@sedecti.am.gov.br, os interessados podem solicitar a emissão do laudo técnico de Inspeção, serviço essencial sem o qual as empresas não podem operar com incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Além de permitir segurança na prevenção ao coronavírus, tanto para a clientela quanto para os servidores da secretaria, a medida permite uma economia importante neste momento, porque não precisamos gastar tempo nem recursos com o deslocamento até à sede da secretaria, disse o consultor Ailson Rezende, que atende a várias empresas do PIM.

Procedimento

Para ter acesso ao serviço, o interessado deve enviar documentação via e-mail para protocolo@sedecti.am.gov.br. Também é necessário observar alguns requisitos: o requerimento deve ter toda a identificação da empresa e o arquivo deve ser no formato PDF. As contas de e-mail têm o limite padrão de 2 Gb de espaço, e anexo e mensagem devem ter até 25 megas. Em caso de dúvidas, os interessados podem ligar para o número (92) 98414-7728.

Embora o atendimento presencial no Protocolo da Sedecti esteja mantido, no período das 8h ao meio-dia, na sede da secretaria na rua Urucará, 595, a recomendação é para que os interessados utilizem preferencialmente o serviço oferecido na Internet, observando assim as normas definidas pelas autoridades sanitária do Estado de prevenção ao coronavírus, que recomendam evitar aglomerações e utilizar todos os recursos disponíveis na Internet para executar suas tarefas.