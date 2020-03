Em Manaus, prefeitura suspende recadastramento de servidores

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), órgão da Prefeitura de Manaus, informa que o recadastramento para servidores municipais ativos, inativos, realizado via Banco Bradesco, está suspenso pelo prazo de 120 dias. O atendimento realizado na sede da Manaus Previdência, para atualização cadastral de aposentados e pensionistas, também está suspenso pelo mesmo período.

De acordo com o titular da Semad, Lucas Bandiera, a suspensão do recadastro integra as novas medidas adotadas pelo município, para evitar o avanço do novo coronavírus, causador da Covid-19. "Nós iremos trabalhar em um novo cronograma, mas agora nossa prioridade é evitar que os servidores e, principalmente, aqueles que estão no grupo de risco, fiquem expostos em aglomerações, a fim de prevenir a propagação do vírus, conforme nos determinou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto”, explicou Bandiera.

Em vigor desde terça-feira, 17/3, a ação preventiva segue as normas estabelecidas no decreto n° 4.800, publicado no Diário Oficial do Município (DOM).