Em Manaus, poste tomba e interdita parte de avenida na Ponta Negra

Manaus/AM - Um poste de iluminação pública tombou sobre o canteiro central e está interferindo no tráfego de veículos na avenida Cel. Teixeira, no bairro Ponta Negra, na manhã desse domingo (2).

Isso porque apesar da estrutura de concreto ter caído sobre o canteiro, as hastes dele ocupam parte das faixas da esquerda tanto do sentido centro/bairro, quanto do contrário no trecho que compreende as proximidades dois supermercados.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), agentes estão no local e já sinalizaram a pista com cones, mas é necessário redobrar o cuidado no caminho e evitar as faixas comprometidas. Uma equipe da Amazonas Energia já foi acionada para fazer os reparos.