Em Manaus, poste de alta tensão despenca próximo a rotatória da Suframa

Manaus/AM - Um poste com fios de alta tensão caiu no início da manhã desse sábado (8), no meio da avenida Buriti, nas proximidades da Rotatória da Suframa, no Distrito Industrial 2, na Zona Leste.

Ainda não se sabe se algum veículo colidiu com o poste ou se o mesmo tombou, mas equipes da Amazonas Energia já estão no local realizando os reparos.

Uma equipe de agentes de trânsito também estão no lugar e orientam os motoristas. Por hora o fluxo de veículos não apresenta retenção, mas se a área puder ser evitada, melhor.