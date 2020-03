Em Manaus, populares incendeiam carro e montam barricadas na entrada do Viver Melhor

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - Manifestantes que são contra a desocupação e reintegração de posse da área do Monte Horebe, entraram em confronto com a polícia e incendiaram um carro durante protesto ocorrido na noite dessa terça-feira (3), na entrada do Conjunto Viver Melhor, na Zona Norte.

A confusão ocorreu por volta das 22h30, e ao longo da via foram construídas várias barricadas que seguem até uma das vias de acesso ao Monte Horebe.

Até a manhã de hoje (4), os destroços do veículo queimado permanecem na pista e atrapalham bastante o tráfego. Algumas barricadas foram parcialmente desfeitas, mas os restos dos materiais utilizados também estão no meio da rua e dificultam o acesso de ônibus e demais carros ao Conjunto.

Em alguns trechos, os coletivos tem que subir a calçada para poder passar. Policiais e agentes de trânsito foram acionados para interferirem na situação e estão no local nesse momento.