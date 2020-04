Em Manaus, ponto de coleta de doações tem local alterado

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

A partir de hoje (3) o ponto de coleta para receber doações da população amazonense e da iniciativa privada passam a ser na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania (SEPcD/Sejusc), na rua Salvador, 456, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus.

Os mantimentos serão distribuídos para instituições que atuam em segmentos que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade com idosos, mulheres, crianças, população LGBT e pessoas em situação de rua, em especial as que estão sendo atendidas na Arena Amadeu Teixeira.

O ponto de apoio à pessoa em situação de vulnerabilidade social continuará na Arena Amadeu Teixeira. Apenas as doações serão recebidas neste novo local. O novo espaço será melhor aproveitado, e as doações serão organizadas de forma separadas, como, por exemplo, uma sala receberá somente donativos referentes aos produtos de higiene e limpeza e outra receberá as doações de roupas e calçados.

Drive thru - No novo local, situado na rua Salvador, o Governo do Amazonas também montou um drive-thru onde as pessoas podem fazer suas doações sem precisar descer do carro. Os principais itens que a população pode doar são: roupas, kit-higiene e cestas básicas. O recebimento das doações será feito de segunda a sexta, das 9h às 17h.

A ação é realizada pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Secretaria de Assistência Social (Seas) e a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). O objetivo é unir forças para agir em prevenção à propagação do novo coronavírus no Amazonas, arrecadando itens para compor os kits de higiene que serão distribuídos aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social.