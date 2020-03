Em Manaus, PM baleado por sargento do Exército está com bala alojada no corpo

Tempos amargos

Manaus/AM - Após passar por procedimentos cirúrgicos na noite de domingo (29), o sargento da Polícia Militar Hewerton Ribeiro de Lima, 44, continua com uma bala alojada na bacia. Ele encontra-se internado no Hospital 28 de agosto e seu quadro de saúde é estável.

De acordo com o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e Bombeiros do Amazonas, sargento Igor Silva, o sargento baleado está consciente mas ainda não consegue falar e transmite informações escrevendo em um papel.

"Ele escreveu no papel que tudo se tratou de uma discussão de trânsito. Ele estava chegando na casa da mãe dele quando foi estacionar o carro dele, o veículo do que atirou também estava na mesma rua. Eles iniciaram uma discussão e quando ele virou as costas ele foi baleado. Foram dois tiros nas costas e quando caiu no chão pegou outro no abdômen", disse.

Para o presidente da associação, a intenção sargento do exército Jamilson Cury era matar o policial, uma vez que atirou pelas costas da vítima. "O Hewerton teve três paradas cardíacas, quase morre, e agora ficou com essa bala alojada na bacia que corre o risco de infeccionar. Temos medo dele não voltar a andar. A situação dele é bem grave", lamentou.

foi baleado na noite deste domingo (29), em uma rua do bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

sargento jamilson

Segundo a Polícia Militar, o sub-tenente teria estacionado em frente a casa da sogra do sargento, quando o mesmo teria pedido para o sub-tenente tirar o carro do local, dando início a discussão. Revoltado, o sub-tenente teria então atingido o PM com três tiros e fugiu em seguida.

O PM foi ecaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde será submetido a uma laparotomia exploradora. A polícia militar continua as buscas pelo autor dos tiros.