Em Manaus, obras de reparo na ponte de Educandos continuam

Manaus/AM - A revitalização da ponte Antônio Plácido de Souza, que faz o acesso do Educandos ao Centro, na zona Sul, está com 30% dos serviços concluídos, priorizando a recuperação da parte inferior da estrutura, enquanto as águas do rio não sobem por conta da cheia. A obra integra o pacote de grandes intervenções lançadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, ainda em 2019, como parte das comemorações pelo aniversário da cidade.

Segundo o superintendente da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Orlando Holanda, os trabalhos se concentram agora na parte superior da ponte. "Começamos a trabalhar os revestimentos de pilares, espaços para trânsito dos pedestres e, nos próximos dias, a ponte começa a receber andaimes para a pintura das longarinas. Toda a obra está sendo feita para atender o cronograma até o mês de maio, conforme nos determinou o prefeito Arthur Virgílio Neto", assegurou.

Com mais de 40 anos de existência, essa é a primeira vez que a ponte do Educandos está recebendo revitalização em toda sua estrutura, incluindo a correção do pavimento em concreto, que já começou a ser demolido para receber nova base e, na sequência, asfaltamento.

A revitalização da estrutura também integra o projeto de reforma e manutenção de pontes, que já recuperou passagens nos bairros Nova Esperança, Alvorada e Nova República, além das duas pontes da avenida São Jorge, a da avenida Brasil, da rua Cecília Meirelles e outras.

Trânsito desviado

Com a interdição da ponte, o tráfego no sentido Centro/bairro está sendo desviado, a partir da avenida Lourenço da Silva Braga, em direção à avenida Leopoldo Péres. Assim, o condutor pode seguir pela avenida Presidente Kennedy ou outras vias do bairro Educandos.

O desvio para quem segue no sentido bairro/Centro ocorre na esquina das ruas Delcídio do Amaral com Amâncio de Miranda, em Educandos. Os condutores são orientados a seguir em direção à avenida Leopoldo Péres. Ainda no sentido bairro/Centro, o acesso local foi mantido para condutores que utilizam a rua Inácio Guimarães.