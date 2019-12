Em Manaus, nove motoristas são presos por embriaguez no último fim de semana do ano

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou no último final de semana do ano, entre sexta-feira (27) e a noite do último domingo (29), 76 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool em Manaus; nove foram presos pelo crime de embriaguez no trânsito. Esse foi o fim de semana com maior número de pessoas flagradas dirigindo após consumir bebida alcoólica durante todo o ano.

Apenas na noite do último sábado (28), 56 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados – o maior número de flagrantes realizados em uma única noite. Durante as ações, foram abordados 1.268 veículos, e 90% dos motoristas abordados foram convidados a realizar o teste do bafômetro.

Nos três dias de operação, 371 autos de infração foram emitidos, e foram removidos 67 veículos ao parqueamento do órgão, sendo 29 carros e 38 motocicletas. Os agentes do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito (Neot) recolheram 56 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 78 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLVs).