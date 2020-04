Em Manaus, monitoramento por covid-19 já checou 1.420 notificações

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - O monitoramento realizado em Manaus foi feito em 1.420 notificações de casos suspeito de covid-19 pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), especializado em investigação epidemiológica e ligado à Prefeitura de Manaus.

Desse total, 473 tiveram confirmação para a doença no município de Manaus e 862 foram descartados após resultado laboratorial, com 70 pacientes internados e 15 óbitos.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explica que o Cievs compõe a rede nacional de alerta e respostas às emergências em saúde pública, funcionando como sentinelas para a identificação precoce de agravos que possam representar ameaças epidemiológicas.

“O Cievs atuou intensamente no combate ao surto de sarampo, assim como mantém o monitoramento aos casos da covid-19 e de outros agravos, reunindo informações que permitem uma resposta rápida e coordenada dos serviços de saúde no controle das emergências na área, conforme determina o prefeito Arthur Neto”, destaca Magaldi.

Integrando a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a equipe do Cievs é multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, farmacêutico, estatístico, sociólogo e assistentes administrativos.

De acordo com a gerente do Cievs, enfermeira Eliane Campos, o trabalho em relação à covid-19 inclui o monitoramento dos casos suspeitos a partir da notificação realizada pelos serviços de saúde, investigação epidemiológica e acompanhamento dos casos até a alta do paciente.