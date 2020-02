Em Manaus, instituto dos EUA promove evento sobre inovação em alimentos

Manaus/AM - Com o propósito de incentivar a pesquisa e a produção de fontes de proteínas alternativas, por meio do Programa Estruturante Biopolis Amazonas, que integra o Plano Plurianual (PPA 2020 -2023), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), por meio da Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia e Inovação (Secti), realizará no dia 19 de fevereiro de 2020, às 9h, no Auditório da Ciência do Bosque da Ciência do Inpa, a palestra Inovação em Alimentos com o The Good Food Institute.

O objetivo do evento é chamar pesquisadores, cientistas, universitários das áreas de nutrição, engenharia de alimentos, biotecnologia e áreas correlatas, além da sociedade, para dialogar sobre alternativas para carne e derivados animais.

A aproximação com o Good Food Institute busca divulgar e incentivar a inovação na produção de alimentos, visando facilitar a criação ou instalação de empresas do segmento no Estado do Amazonas, além de incentivar a produção de insumos, favorecer a especialização de profissionais na pesquisa e inovação para essa área, destaca a secretária executiva da Secti, Tatiana Schor.

O evento é gratuito e garante certificado com horas complementares. As inscrições podem ser feitas por meio do link: www.bit.ly/inovaalimentos

The Good Food Institute

The Good Food Institute (GFI) é um instituto sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos da América (EUA) que promove, junto a cientistas, investidores e empreendedores, alternativas para carne e derivados animais, sejam elas vegetais ou a partir de tecnologias celulares.