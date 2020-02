Em Manaus, inscrição no MBA para gestão de negócios termina na sexta

Manaus/AM - As inscrições para o Master of Business Administration (MBA) em Gestão de Negócios da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) terminam na próxima sexta-feira (14/02). No total, são ofertadas 16 vagas. O curso terá duração de 18 meses e está previsto para iniciar no dia 5 de março de 2020, na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), localizada na avenida Mário Ypiranga, 3.950, Flores, zona centro-sul.

As inscrições poderão ser realizadas presencialmente na sala de Pós-Graduação da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO/UEA), localizada na avenida Leonardo Malcher, nº 1.141, Centro. O horário de atendimento será das 14h às 19h.

Estrutura do curso

Dividido em módulos, as aulas ocorrerão três vezes por semana (quinta, sexta e sábado). Dentro da grade, os participantes terão aulas voltadas para: Negócios Sustentáveis, Logística Integrada na Amazônia, Finanças Corporativas e Gestão de Custos, Marketing Estratégico, Negociação para Gestores, Estratégia Empresarial, Inovação e Competitividade, Gestão de Processos, Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento de Equipes, Elaboração de Plano de Negócios e Economia Empresarial.