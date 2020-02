Em Manaus, homem morre afogado ao saltar de barco na Praia do Tupé

Manaus/AM - Um homem conhecido apenas como “Coari”, morreu nesse domingo (9), depois de pular de uma embarcação nas águas da Praia do Tupé, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

Passageiros contaram a polícia, que o homem estava consumindo bebidas alcóolicas a bordo da embarcação Ana Carolina II, quando decidiu mergulhar. Ele saltou inesperadamente e começou a se afogar na frente de todos.

Um grupo de populares, ao perceber a cena, pulou para socorrê-lo, mas ao conseguir resgatá-lo, constatou que ele já estava morto. A polícia investiga agora se o homem teria sofrido um mal súbito, o corpo deve passar por necropsia e permanece no Instituto Médico Legal (IML). Ele estava identificação e tudo o que os demais passageiros do barco sabem, é que ele seria morador do bairro Coroado, na Zona Leste.