Em Manaus, homem fica ferido ao despencar de carro alegórico durante desfile

Manaus/AM - Um homem ficou ferido ao despencar de uma altura de mais de três metros do carro abre alas da escola de samba Coroado, no meio da avenida na manhã desse domingo (23), no sambódromo.

A vítima era um dos destaques do carro e teria se desequilibrado no momento em que o veículo entrava para iniciar o desfile. Ele foi socorrido rapidamente por colegas e equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital.