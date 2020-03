Em Manaus, estudantes participam do projeto ‘Oca vai à Escola'

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - Cerca de 300 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da escola municipal Villa Lobos, localizada no bairro São Francisco, zona Sul, participaram nesta sexta-feira, dia 6, da programação da 1ª edição do projeto “Oca vai à Escola”. A ação faz parte das “Ocas do Conhecimento Ambiental”, da Prefeitura de Manaus. No total, ao longo do ano, serão realizadas dez edições em unidades de ensino localizadas em todas as zonas da cidade.

As Ocas do Conhecimento, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), possibilitam aos alunos da rede municipal um espaço inovador do ensino de questões ambientais, de maneira prática. Além disso, as ações de educação são realizadas nas escolas e no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), no Manauara Shopping.

O assessor pedagógico Ewerton Nascimento, da Coordenadoria das Ocas do Conhecimento da Semed, destacou o início do projeto nas escolas porque leva a importância da educação ambiental aos alunos da rede.

“Estamos começando no Villa Lobos, sendo essa a primeira edição com oficinas, palestras e temas voltados ao meio ambiente. As crianças terão a oportunidade de fazer um rodízio desses temas. Acreditamos que estamos formando cidadãos do futuro, porque eles serão defensores da Amazônia e do nosso meio ambiente”, comentou.

Segundo a diretora Hellen Nilce Ramos, a programação foi muito válida para todos os alunos, pois a escola este ano começa com a educação em tempo integral.

Palestra

Com o tema “A importância das árvores”, a coordenadora de projetos ambientais Taís Tiyoka Tokusato, do Instituto Soka, entidade que apoia a pesquisa relacionada à questão ambiental e florestal, disse que é importante abordar desde cedo com os alunos um assunto importante e presente na região. “É uma temática muito significativa, principalmente considerando que estamos no meio da Floresta Amazônica. O objetivo é reforçar essa temática, tão fundamental para o meio ambiente, em sala de aula”, concluiu.