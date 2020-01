Em Manaus, detentos reformam prédio da antiga Central de Artesanato Branco e Silva

Manaus/AM - Dez reeducandos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), em Manaus, iniciaram na segunda-feira (13) os trabalhos de reforma da antiga Central de Artesanato Branco e Silva (Centrab), na zona Centro-Sul da cidade, a pedido da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A ação faz parte do projeto de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”, promovido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a empresa de cogestão Embrasil Serviços.

Todos os dez reeducandos selecionados para esse trabalho já passaram pelo curso de qualificação profissional promovido pela Embrasil nas áreas de Construção Civil, Mecânica e Elétrica. Por isso, o grupo está capacitado para exercer atividades de pintura, roçagem, manutenção elétrica e alvenaria. Além de aprenderem um novo ofício, eles têm um dia da pena redimida a cada três dias de trabalho, benefício previsto na Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210/1984.