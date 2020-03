Em Manaus, chuva deixa avenida Torquato Tapajós debaixo d'água

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Manaus/AM - A avenida Torquato Tapajós, uma das mais movimentadas da capital está debaixo d’água com a chuva incessante que cai desde essa madrugada dessa segunda-feira (23).

Vídeos registrados por leitores mostram os estabelecimentos comerciais inundados e pessoas aglomeradas em cima de bancos nos pontos de ônibus da via.

Muitos motoristas se arriscam ao tentar passar pela avenida e pedestres aparecem com água acima dos joelhos nas imagens, confira:

No Eros Motel, que fica em um trecho da avenida, quatro casais estão aguardando uma equipe do Corpo de Bombeiros para serem resgatados de bote do local, depois que ele também foi inundado.