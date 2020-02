Em Manaus, carro é engolido por fogo no meio de avenida movimentada

Manaus/AM - Um carro pegou fogo na manhã dessa segunda-feira (3), no meio da avenida Mário Ipiranga, nas proximidades da sede do Detran, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul.

A cena assustou quem passava pelo local e causou certo tumulto. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h e conseguiram conter as chamas, mas o veículo teve perda total.