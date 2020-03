Em Manaus, bombeiros evitam tragédia durante incêndio a residência

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - Foi registrado na madrugada desta quarta-feira (25) um incêndio a uma residência na Avenida Roxana Bonessi, do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a família teria informado que um possível problema na fiação do ar condicionado teria feitos as chamas se alastrarem pela casa, que foi queimada em minutos.

Os militares gastaram cerca de 5 mil litros de água para conter o fogo, evitando que outras casas fossem incendiadas.

Ninguém saiu ferido, mas a casa ficou completamente destruída.