Em Manaus, bombeiros arrombam porta de casa em chamas para evitar o pior

Manaus/AM - Uma casa pegou fogo na tarde deste domingo (29), na rua Raimunda Assunção Borges, Conjunto Petros, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, populares viram a fumaça na casa do vizinho e ligaram para a PM, que acionou uma equipe do CBMAM, que precisou arrombar a porta da casa, pois no momento, não havia ninguém no local.

O incêndio aconteceu no segundo andar da residência. Por sorte, a chuva acabou amenizando a situação até a chegada dos bombeiros. Que usaram ainda 5 litros de água, para apagar as chamas.